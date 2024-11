4 novembre, Mattarella: “Italia Paese unito e portatore di pace”

(Adnkronos) – “Il 4 novembre celebra l’Unità nazionale e onora le Forze Armate, le cui imprese hanno contribuito a fare dell’Italia una Nazione indipendente, libera, ispirata a valori democratici e di pace. Una data che evoca avvenimenti lontani, guerre e combattimenti sanguinosi che portarono devastazioni e ferite nella società del tempo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della Festa del 4 novembre. Il capo dello Stato come da tradizione ha deposto una corona di allora al Milite Ignoto con le più alte cariche di Stato. —multimedia/news-to-gowebinfo@adnkronos.com (Web Info)