Rottamazione quater: il piano delle rate si modifica anche online, ecco come

(Adnkronos) – Chi ha aderito alla rottamazione quater può rimodulare il piano delle rate da pagare, anche in caso di riammissione. Importi e moduli per il versamento, ricevuti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, possono essere riscritti tramite il servizio online ContiTu. La prossima scadenza per il pagamento è fissata al 31 luglio 2025, ma i cittadini e le cittadine possono decidere di escludere avvisi e cartelle dalla definizione agevolata e ridurre l’importo da corrispondere a ogni appuntamento. Allo stesso tempo, però, con questa strada si perdono i benefici previsti. In estrema sintesi, la rottamazione quater ammette ripensamenti. Nel caso in cui i conti da pareggiare con il Fisco siano diversi è possibile scegliere quale debito sanare. Direttamente online si può procedere con il nuovo calcolo delle somme dovute ed elaborare, quindi, i nuovi moduli di pagamento fino a un massimo di 10 volte. Va specificato che la modifica non riguarda la durata del piano, ma solo l’importo complessivo da considerare: il numero di rate, infatti, resta quello indicato in fase di domanda di adesione o riammissione. Dal punto di vista pratico, per modificare il piano delle rate ricevuto con la comunicazione delle somme dovute è necessario utilizzare il servizio online ContiTu disponibile sul portale AdER. Basterà fornire i seguenti dati tramite il form accessibile dal web: Come si legge sul portale online, il ricalcolo è immediato: sarà possibile scaricare fin da subito i moduli aggiornati che, in ogni caso, saranno trasmessi via mail all’indirizzo indicato dall’utente. La prossima scadenza della rottamazione quater è fissata in calendario per il 31 luglio: grazie al canonico termine di tolleranza, è comunque possibile pagare fino al 5 agosto senza perdere i benefici della definizione agevolata. E, come ricorda l’Agenzia delle Entrate Riscossione, anche per l’appuntamento di fine mese, prima di procedere con il versamento, è possibile selezionare solo alcuni avvisi o cartelle da regolarizzare per rimodulare il piano di rate. —economia/fiscowebinfo@adnkronos.com (Web Info)