Agenzia delle Entrate e AdER: come fissare un appuntamento con il nuovo portale

(Adnkronos) – Una vetrina digitale ospita i principali servizi online offerti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Con i collegamenti diretti presenti nella homepage del nuovo portale, il Fisco diventa letteralmente più accessibile per gli utenti. Tra le novità a portata di clic, c’è anche la possibilità di prenotare un appuntamento presso gli sportelli territoriali o in videochiamata per presentare richieste o ricevere assistenza, dalla Tessera Sanitaria alle cartelle, passando per le questioni catastali. Con il debutto del nuovo portale, quindi, le due Agenzie fiscali risultano riunite in un unico spazio. Dalla super homepage che guida in maniera diretta e immediata gli utenti verso i servizi online più utilizzati è possibile prenotare anche un incontro fisico o virtuale per entrare in contatto con l’Amministrazione finanziaria e presentare domande, consegnare documentazione, sciogliere dubbi. Cliccando sul pulsante blu presente nella schermata iniziale “prenota un appuntamento” è possibile seguire tre percorsi di prenotazione: ● Assistenza fiscale:○ identificativi fiscali, abilitazioni, consegna documenti e istanze; ○ dichiarazioni, comunicazioni inviate dall’Agenzia e rimborsi; ○ atti, locazioni, successioni e tributi minori; ○ agevolazioni per persone con disabilità; ● Assistenza catastale e ipotecaria:○ consultazione atti catastali e ipotecari; ○ consegna documenti e istanze; ○ assistenza all’utenza professionale; ● Assistenza sulla cartella di pagamento e altri atti della riscossione: ○ pagamenti; ○ rimborsi e compensazioni; ○ rateizzazioni e procedure di riscossione. Per l’assistenza fiscale, catastale e ipotecaria è possibile fissare una data per l’incontro ma anche ottenere un webticket: si prenota un biglietto eliminacode da utilizzare nello stesso giorno e solo per alcuni servizi. Questo ticket, disponibile in maniera limitata, si può prenotare dalle ore 6.00 e deve essere utilizzato dall’orario indicato nella prenotazione. Il biglietto, che si riceve via mail, si dovrà stampare e presentare in ufficio. Nel caso dell’AdER, ad eccezione dei pagamenti, è possibile richiedere anche una videochiamata. Sia nel caso dell’Agenzia delle Entrate che nel caso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, una volta selezionato l’ambito, la procedura guida passo dopo passo l’utente nella scelta del territorio, prima di tutto, e poi anche della data e dell’orario in cui si ha necessità di incontrare un funzionario per ricevere assistenza. Per prenotare un appuntamento presso gli sportelli si opera dall’area pubblica, senza effettuare l’accesso con le credenziali, ma è sempre necessario fornire il codice fiscale. La richiesta può essere inoltrata anche per conto di un’altra persona: in questo caso, però, è necessario fornire entrambi i codici e portare con sé la delega firmata, completa di copia del documento del delegante, per presentarla allo sportello il giorno dell’appuntamento. —economia/fiscowebinfo@adnkronos.com (Web Info)