Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura): “Dispiace oscurantismo che blocca sperimentazione”

"L'agricoltura ha fondamentalmente molto bisogno della ricerca. E' evidente che la scienza dà certezze molto più rapide rispetto alla natura. Dispiace vedere come alcune persone abbiano deciso di bloccare la sperimentazione in pieno campo. In Italia viviamo di oscurantismo". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine del convegno 'Competitività, il nodo della ricerca, il ruolo dell'impresa', organizzato in occasione dell'assemblea di Assobiotec tenutasi a Roma.