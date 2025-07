(Adnkronos) – Oltre sette italiani su dieci considerano la birra la bevanda simbolo della convivialità, il tutto in un quadro in cui emerge un desiderio di maggiore spontaneità. È la fotografia che emerge dall’indagine inedita condotta da AstraRicerche per Birra Moretti, che esplora come sono cambiate le abitudini degli italiani nei momenti legati al cibo e alle bevande, e il loro rapporto con l’essere autentici, spontanei. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)