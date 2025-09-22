23.8 C
Aids: Alfano Miglietti (Brera), ‘informare su Hiv permette di non ammalarsi’

(Adnkronos) – “Negli ultimi anni non si parla più di Hiv, come se” l’infezione “fosse stata cancellata o debellata. C’è una nuova forma di moralismo che impedisce alle persone di parlare delle cose serie, come questa. Parlare e informare su cos’è l’Aids, cos’è la sieropositività e come si contrae significa non prenderla e non ammalarsi”. Lo ha detto Francesca Alfano Miglietti, teorico e critico d’arte e docente Accademia delle Belle arti di Brera di Milano, all’incontro ‘Prevent(ac)tion: HIV con e senza i confini di un corpo’, parte del Mix Festival di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano, giunto alla sua 39esima edizione.  —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

