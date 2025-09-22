23.8 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Aids: infettivologo Rossotti, ‘con terapia efficace in Hiv non si è più contagiosi’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Con una terapia efficace non si è più contagiosi, si raggiunge il cosiddetto ‘U=U’ (non rilevabile=non trasmissibile ndr). I farmaci di cui disponiamo non solo sono estremamente potenti ma anche molto ben tollerati. Si tratta di assumere una pastiglia al giorno o, talvolta, di fare delle iniezioni” a distanza di diverse settimane l’una dall’altra. “Quindi, l’impatto che questi farmaci anti Hiv hanno sulla quotidianità è estremamente limitato”. Lo ha detto Roberto Rossotti, medico infettivologo Asst grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano, all’incontro ‘Prevent(ac)tion’ organizzato con il contributo non condizionato di Viiv Healthcare e parte del 39esimo Mix Festival di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
23.8 ° C
25.4 °
23.1 °
72 %
6.2kmh
40 %
Lun
25 °
Mar
22 °
Mer
22 °
Gio
20 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)carabinieri (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (9)Serie C (9)santi del giorno (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati