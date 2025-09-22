23.8 C
Aids: Marcotullio (ViiV Healthcare), ‘terapie a lento rilascio per Hiv contro stigma e autostigma’

REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Come azienda portiamo innovazione tramite le terapie long-acting, ossia terapie a lento rilascio nate proprio per supportare la persona con Hiv nel contrasto allo stigma e all’auto-stigma. Il ‘ricordo di malattia’, che impatta negativamente sulla qualità della vita della persona con Hiv, viene attenuato tramite queste terapie”. Così, Simone Marcotullio, ViiV Healthcare communication,  all’incontro ‘Prevent(ac)tion: Hiv con e senza i confini di un corpo’, organizzato con il contributo non condizionato di Viiv Healthcare e parte del Mix Festival di Cinema Lgbtq+ e Cultura Queer di Milano —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

