Al Museo del ’900 di Mestre prende vita Arte Salvata

(Adnkronos) – Capolavori oltre la guerra dal MuMa di Le Havre, una mostra che racconta la forza dell'arte nel resistere alla distruzione e nel farsi memoria condivisa. Per la prima volta in Italia, arrivano 51 capolavori dal Museo d'Arte Moderna André Malraux, tra cui opere di Monet, Renoir, Gauguin, Braque e molti altri protagonisti dell'Impressionismo e del Novecento europeo. L'esposizione, di cui Intesa Sanpaolo è Main Sponsor, è curata da Géraldine Lefebvre e Marianne Mathieu e costruisce un dialogo tra Le Havre e Mestre, due città segnate dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e unite oggi dalla volontà di ricostruzione e rigenerazione culturale. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione di Venezia, si arricchisce di testimonianze visive e sonore che immergono il visitatore in un percorso emotivo tra arte, storia e identità. Arte Salvata diventa così molto più di una mostra: è un invito a riflettere sul ruolo dell'arte nella costruzione della memoria collettiva.