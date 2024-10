Al via a Piacenza Expo la 1a edizione di T3 – Truck, Tyre and Trailer, la fiera dei mezzi di trasporto di Mediapoint & Exhibitions

(Adnkronos) – È ancora una volta firmata Mediapoint & Exhibitions la nuova fiera ospitata dai padiglioni di Piacenza Expo. Si tratta di T3 – Truck, Tyre and Trailer (Camion, Pneumatici e Rimorchi), l’innovativa fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, ai prodotti e ai servizi per la filiera dei mezzi di trasporto. La tre giorni, inaugurata oggi alla presenza della sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e in svolgimento fino al 19 ottobre, vede l’elettrificazione e il soccorso stradale tra i temi al centro della sua prima edizione.

