Alimentare, Succi (Nielsen Iq): “Mercato ittico fresco rappresenta un giro d’affari di circa 2 miliardi e mezzo”

(Adnkronos) – “Nel mondo dei prodotti ittici vediamo che il mercato ittico fresco, escludendo quindi i prodotti confezionati come il tonno in scatola, rappresenta un giro d’affari di circa 2 miliardi e mezzo, di cui un terzo è generato da prodotti ‘a peso fisso’ confezionati, è questa parte di mercato che sta crescendo maggiormente”. Lo ha detto Andrea Succi, sales and marketing advanced analytics leader di Nielsen Iq, all’annuale Norwegian Seafood Seminar in Italy, tenutosi a Milano e organizzato da Norwegian Seafood Council. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)