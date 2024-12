Alimentazione, Gavelli (Ferrero Commerciale Italia): “Nutella meritava questa mostra”

(Adnkronos) – “Siamo in uno spazio che un’icona dell’arte italiana come il Maxxi ha dedicato ad un’altra icona italiana, Nutella. Siamo veramente contenti di riuscire a offrire ai tantissimi fan di Nutella questo spazio veramente entusiasmante, nel 60º anniversario di Nutella, che è stato un anno che ha visto il lancio del gelato, della crema spalmabile plant based, dei cornetti, dei muffin e dei donuts, quindi un anno speciale e Nutella meritava questa mostra”. Lo ha detto Fabrizio Gavelli, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, a margine dell’anteprima stampa relativa alla mostra ‘joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni’, svoltasi al Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)