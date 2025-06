Ambiente, ing. Ballio: “Cambiata la gestione dei rischi naturali”

(Adnkronos) – “Da parecchi anni è cambiata la gestione dei rischi naturali, in particolare di quelli legati all’acqua. Non si tenta più solo di evitare che il rischio avvenga, ma bisogna imparare a gestirlo. Non è più solo una questione di prevenzione, ma anche di adattamento. Questo significa avere molti più strumenti in mano”. Sono le parole di Francesco Ballio, professore del dipartimento ingegneria civile e ambientale al Politecnico di Milano, in occasione dell’evento “RETURN incontra le imprese: la tecnologia a supporto della gestione dei rischi”, svoltosi presso il Politecnico di Milano. Un appuntamento dedicato al dialogo tra ricerca e mondo imprenditoriale sul ruolo della tecnologia nella prevenzione, nel monitoraggio e nella gestione dei rischi ambientali.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)