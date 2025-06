(Adnkronos) – Finanziato dal Pnrr attraverso il programma NextGenerationEU e coordinato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, il progetto RETURN – Multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate, si afferma come un’iniziativa di riferimento nel panorama della ricerca applicata alla gestione integrata dei rischi, in un contesto sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico e ai rischi ambientali complessi. In tale contesto, si è svolto al Politecnico di Milano, l’evento “RETURN incontra le imprese: la tecnologia a supporto della gestione dei rischi”, un appuntamento

dedicato al dialogo tra ricerca e mondo imprenditoriale sul ruolo della tecnologia nella prevenzione, nel monitoraggio e nella gestione dei rischi ambientali.

