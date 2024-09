Argo (Confagricoltura): “WePlant progetto ambizioso contro lo spreco di risorse naturali”

(Adnkronos) – “Il progetto WePlant nasce da un’iniziativa congiunta di BAT con le organizzazioni agricole che sono fornitrici di tabacco italiano. È un progetto ambizioso che si pone come obiettivo finale la realizzazione di un’applicazione fruibile da tutti gli agricoltori che possa rendere più sostenibile la filiera, sia per quanto attiene ai consumi idrici, sia per quanto attiene al miglioramento dell’utilizzo dei presidi sanitari”. Lo ha dichiarato Vincenzo Argo, Presidente Federazione Nazionale di Prodotto Tabacco di Confagricoltura. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)