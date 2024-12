Artigiano in Fiera, AlMotawa (Arabia Saudita): “Qui per mostre le nostre tradizioni”

(Adnkronos) – “L’Artigiano in Fiera offre una piattaforma a tutti i nostri artigiani in modo che possano mostrare il loro lavoro” ha dichiarato Abdulrahman AlMotawa, rappresentante del ministero della Cultura dell’Arabia Saudita durante l’inaugurazione di Artigiano in Fiera. L’Arabia Saudita è in fiera con un padiglione delle meraviglie dove accanto a 33 artigiani con i prodotti della tradizione e della cultura locali, trovano spazio il ristorante Irth, dove provare alcuni dei piatti più popolari del Regno e un ricco programma di eventi culturali tra musica, danza e tanto altro, compreso uno stand dedicato all’Anno del Cammello. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)