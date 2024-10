Assemblea Confitarma, Loiero: “Le politiche del mare al centro delle politiche di questo Governo”

(Adnkronos) – “Che le politiche del mare siano al centro delle politiche di questo Governo è evidente da alcuni dati obiettivi: in primis per dall’istituzione di un Ministero per il mare, dall’approvazione di un Piano del mare con 16 direttrici, la previsione di un collegato per il settore marittimo e un disegno di legge per il settore della subacquea. Cosi Renato Loiero, consigliere economico del premier Meloni, a margine dell’evento Confitarma di scena a Napoli presso la stazione marittima . —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)