Balsamo (Zambon): “In dialogo per rispondere ai bisogni dei pazienti”

"Negli ultimi 25 anni la frequenza della malattia di Parkinson è quasi raddoppiata. Su questa patologia poi ci sono ancora falsi miti e stereotipi che non trovano una reale corrispondenza soprattutto nel percepito dei pazienti. Da indagine di AstraRicerche è merso, ad esempio, che per il 58% dei pazienti il tremore non è il sintomo più insopportabile o imbarazzante". Inoltre si evidenzia una scarsa conoscenza di questa patologia, dei pazienti e dei loro conoscenti e amici. Oltre 1 paziente su 2 risente, poi di questa malattia in molti ambiti della loro vita. Da ciò l'importanza del documentario realizzato con la Confederazione Parkinson Italia per mostrare la complessità della patologia'"