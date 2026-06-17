Barattoni, “Da Ca’ Ponticelle un modello di sviluppo che unisce ambiente e industria” Video News 17 Giugno 2026 07:32 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News De Pascale, “Ravenna laboratorio della transizione ecologica e industriale” Video News Ravenna, l’ex area dismessa rinasce come polo dell’economia circolare: inaugurato il Comparto Video News G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di “Felicità” Video News Eros Ramazzotti scalda la sua città, in 42mila allo stadio Olimpico – Video Video News Food & Beverage: Gavelli (Ferrero Commerciale Italia), ‘ampliamo offerta Estathé tra sport, musica Video News Ricci (Eni): “A Ravenna un modello di rigenerazione industriale per la transizione ecologica” Video News Ramonda, “il nuovo comparto rafforza Ravenna come capitale dell’economia circolare” Video News Iacono, “a Ravenna un’infrastruttura strategica per l’economia circolare del Paese” Video News Sal Da Vinci: “Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio ‘one man show’ in Rai? Chi Video News Sal Da Vinci: “Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio ‘one man show’ in Rai? Chi Video News Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo Video News Grossi, “da Ca’ Ponticelle un modello replicabile di economia circolare e recupero ambientale” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 24.9 ° C 25.6 ° 23.5 ° 58 % 0.5kmh 9 % Mer 32 ° Gio 35 ° Ven 37 ° Sab 39 ° Dom 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Omette di presentare la dichiarazione dei redditi per due anni, ma ha un volume di affari da 3,5 milioni: denunciato Tecnologia Electronic Arts trasforma gli stadi di FC in cartelloni per i brand Tecnologia Snapchat ci riprova con gli occhiali AR da duemila dollari Tecnologia Google lancia Wear OS 7, Pixel Watch tra IA e autonomia Motori Michelin Pilot Sport Endurance: il 50% dei materiali è sostenibile SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News De Pascale, “Ravenna laboratorio della transizione ecologica e industriale” Video News Ravenna, l’ex area dismessa rinasce come polo dell’economia circolare: inaugurato il Comparto Video News G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di “Felicità” Video news Video News De Pascale, “Ravenna laboratorio della transizione ecologica e industriale” Video News Ravenna, l’ex area dismessa rinasce come polo dell’economia circolare: inaugurato il Comparto Video News G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di “Felicità”