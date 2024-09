Bartoli: “Terzo Settore sostiene diverse cause sociali, spesso in sostituzione delle istituzioni pubbliche”

(Adnkronos) – “Gli italiani riconoscono al Terzo Settore un ruolo fondamentale, perché interviene a sostegno delle diverse cause sociali, spesso in sostituzione delle istituzioni pubbliche. È un ruolo che ci viene riconosciuto e che ci consente di chiedere alle istituzioni maggiore attenzione e più sostegno con finanziamenti per le nostre attività” così Rossano Bartoli, portavoce del Comitato Testamento Solidale, durante l’evento annuale del Comitato Testamento Solidale, che si è tenuto a Roma presso la Biblioteca della Camera dei Deputati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)