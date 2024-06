Bianchi (Svimez): “Per acqua in Calabria un piano di investimenti importante per migliorare stoccaggi e limitare dispersioni”

(Adnkronos) – “L’importante crisi idrica della Calabria impone di non sprecare neanche un litro d’acqua e fare nuovi investimenti. L’idroelettrico in questo senso può essere un’opportunità di migliorare gli investimenti a monte e a valle per evitare le dispersioni. Su questo c’è un piano di investimenti di 2 miliardi per i prossimi anni che può attivare nuova crescita e soprattutto occupazione”. Così il direttore generale di Svimez, in occasione della presentazione del terzo bilancio di sostenibilità territoriale della Calabria, a Gizzeria Lido. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)