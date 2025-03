Biazzo (Unindustria): “Premio Film Impresa avvicina mondo delle industrie a mondo della comunicazione e creatività”

(Adnkronos) – Biazzo: “Fondamentale che i nostri imprenditori, i manager, le aziende capiscano l’importanza del comunicare e del farsi conoscere anche come employer brand, per attrarre giovani e talenti nelle loro aziende, ma anche per avere una valorizzazione del proprio ruolo sociale, perché senza industria sicuramente c’è meno integrazione, c’è meno sviluppo e quindi c’è meno ricchezza sui nostri territori.” Queste le parole di Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, durante la conferenza di presentazione della terza edizione del Premio Film Impresa che si terrà a Roma dal 9 all’11 aprile presso la Casa del Cinema. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)