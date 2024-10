Brand Journalism Festival: De Felice (INPS) “Importante essere presenti”

(Adnkronos) – “Come Inps abbiamo deciso di partecipare alla prima edizione del Brand Journalism Festival per intercettare ambienti, utenti e pubblici diversi da quelli con cui solitamente noi ci confrontiamo, quindi abbiamo ritenuto sia per le tematiche sia anche per gli utenti che gravitano intorno a questo evento importante essere presenti con il nostro stand, con le nostre persone, cercando quindi di colloquiare con i soggetti pubblici e privati che saranno presenti e cercando in qualche modo di portare a conoscenza le nostre attività”. Così Diego De Felice, direttore comunicazione Inps, spiega perchè Inps ha scelto di supportare la prima edizione del Brand Journalism Festival che il 12 novembre riunisce editori, aziende, giornalisti, decision maker, esperti e appassionati della comunicazione in un confronto sull’evoluzione del mondo dell’editoria, del giornalismo e della corporate communication. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)