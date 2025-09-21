25.9 C
Firenze
domenica 21 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Coca-Cola Hbc Italia, Pierini: “Stabilimento di Nogara festeggia i 50 anni e una crescita continua”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Oggi, a Nogara, festeggiamo i primi 50 anni dello stabilimento più grande d’Europa. Questo sito è cresciuto negli ultimi 15 anni con 220 milioni di euro di investimento e crescerà nei prossimi 3-4 anni con altri 50 milioni di euro. C’è un clima positivo verso il lavoro”. Così, Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director, Coca-Cola HBC Italia, ha parlato nel corso della festa per i 50 anni della fabbrica veneta di Nogara, il più grande sito produttivo d’Italia e il primo in Europa per capacità produttiva. Lo stabilimento rappresenta un’eccellenza per il Gruppo anche grazie ai continui investimenti – 220 milioni di euro solo negli ultimi 15 anni – a cui si aggiungono gli oltre 50 milioni già pianificati per il prossimo quadriennio.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
25.9 ° C
27 °
25.6 °
68 %
0.5kmh
93 %
Dom
26 °
Lun
25 °
Mar
22 °
Mer
19 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (14)Almanacco (13)Serie C (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (9)aggressione (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati