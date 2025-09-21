Coca-Cola Hbc Italia, Pierini: “Stabilimento di Nogara festeggia i 50 anni e una crescita continua”

(Adnkronos) – “Oggi, a Nogara, festeggiamo i primi 50 anni dello stabilimento più grande d’Europa. Questo sito è cresciuto negli ultimi 15 anni con 220 milioni di euro di investimento e crescerà nei prossimi 3-4 anni con altri 50 milioni di euro. C’è un clima positivo verso il lavoro”. Così, Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director, Coca-Cola HBC Italia, ha parlato nel corso della festa per i 50 anni della fabbrica veneta di Nogara, il più grande sito produttivo d’Italia e il primo in Europa per capacità produttiva. Lo stabilimento rappresenta un’eccellenza per il Gruppo anche grazie ai continui investimenti – 220 milioni di euro solo negli ultimi 15 anni – a cui si aggiungono gli oltre 50 milioni già pianificati per il prossimo quadriennio. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)