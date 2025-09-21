25.9 C
domenica 21 Settembre 2025
Coca-Cola, lo stabilimento di Nogara taglia il traguardo dei 50 anni

(Adnkronos) – La fabbrica veneta di Coca-Cola HBC Italia di Nogara, il più grande sito produttivo d’Italia e il primo in Europa per capacità produttiva, ha celebrato i 50 anni del sito veronese con un evento nel proprio stabilimento. Presenti istituzioni locali e nazionali oltre a dipendenti storici e attuali dell’azienda. Nogara è oggi un’eccellenza per il Gruppo anche grazie ai continui investimenti. in Veneto Coca-Cola crea direttamente e attraverso il suo indotto 3.269 posti di lavoro (lo 0,15% degli occupati totali all’interno della regione), con un totale di 7.300 persone che beneficiano dei redditi di lavoro generati da Coca-Cola lungo la filiera. Ad ogni posto di lavoro dipendente diretto corrispondono 8 posti di lavoro totali in Veneto. Rappresenta inoltre un valore aggiunto per il tessuto economico della regione: con le proprie operazioni, Coca-Cola coinvolge più di 100 aziende locali, di cui più dell’85% piccole-medie e micro imprese. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

