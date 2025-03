(Adnkronos) – “Il Gruppo Davines esporta all’estero l’82% della sua produzione – spiega Bollati – in particolare in Europa e nel Nord America”. Così, Davide Bollati, presidente Gruppo Davines, in occasione della 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)