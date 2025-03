Cosmetica: Gruppo Davines porta innovazione al Cosmoprof 2025

(Adnkronos) – Con un fatturato di 295 milioni di euro nel 2024, in aumento del 12% rispetto al 2023, il Gruppo Davines, presente sul mercato con i marchi per l’haircare Davines e per lo skincare [ comfort zone ], si propone come modello di business attento all’ambiente e alle persone in un settore, quello dell’industria cosmetica, in continua crescita. Una crescita alimentata anche dall’innovazione che il Gruppo propone al Cosmoprof 2025 puntando sulla ‘longevità’ e attirando così l’attenzione del pubblico sia maschile sia femminile. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)