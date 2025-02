Cosmoprof Worldwide Bologna, direttore Zannini: “Il tasso di internazionalità di Cosmoprof è molto alto”

(Adnkronos) – “L’attesa è molto alta, gli operatori hanno importanti aspettative e in questi giorni stiamo registrando un grande interesse anche sui social. Il tasso di internazionalità di Cosmoprof è molto alto, abbiamo 29 collettive nazionali con due novità: la Tunisia e la California. Cosmoprof si riconferma la piattaforma per eccellenza di business, attendiamo visitatori da oltre 150 paesi”. Con queste dichiarazioni, Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, è intervenuto alla presentazione della 56° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’appuntamento di riferimento per l’intera industria cosmetica. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)