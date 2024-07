Didattica, Monaco: “Corso innovativo, segue approccio sperimentale che integra diversi saperi”

(Adnkronos) – “Il corso “Science and design for maritime spatial planning” è innovativo in quanto segue un approccio sperimentale che integra diversi saperi: la pianificazione territoriale, ambientale, costiera, l’ecologia, la geografia, l’architettura del paesaggio, l’economia, il diritto”. Così, Micol Roversi Monaco, professoressa associata di Diritto amministrativo presso l’Università Iuav di Venezia, a margine della presentazione della nuova offerta didattica dell’Università Iuav di Venezia, unico ateneo in Italia interamente dedicato all’insegnamento e alla ricerca nel campo delle discipline progettuali, che ha introdotto due nuovi corsi di laurea magistrale e un nuovo percorso (tutti della durata di 2 anni), per tre aree tematiche: energia, trasporti e pianificazione del mare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)