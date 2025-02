Disturbi mentali e neurologici, al via Intergruppo parlamentare ‘One Brain’ per la salute del cervello

(Adnkronos) – Sensibilizzare l’azione politica, aumentare l’attenzione e il confronto pubblico per garantire ai pazienti i più alti standard di diagnosi, accesso e cura dei disturbi e delle malattie del cervello. Sono gli obiettivi dell’Intergruppo Parlamentare “One Brain- per la tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici” che è stato presentato a Roma, alla camera dei deputati. Un aspetto caratterizzante del nuovo Intergruppo è la partecipazione congiunta di rappresentanti delle Istituzioni, delle Associazioni dei pazienti e dei massimi esperti in Italia, sia in psichiatria che in neurologia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)