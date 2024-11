Donne, Santoloce (Municipio I Roma): “Su violenza contro le donne la politica deve essere unita”

(Adnkronos) – “Questa mappa semplice, concreta e dettagliata di tutti i luoghi delle donne del Municipio I diventa il primo pezzo fondamentale da cui partire per la costruzione di qualsiasi progetto d’aiuto per le donne” ha dichiarato Claudia Santoloce, assessore ai Servizi Sociali e Pari Opportunità del Municipio I Roma,durante la presentazione della “Mappatura dei luoghi che offrono servizi per le donne e le ragazze” che si è tenuta oggi a Roma. Un progetto che vuole consentire una rapida consultazione ed individuazione di tutti i servizi a disposizione per le donne. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)