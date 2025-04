E-commerce: Shopify è main partner Netcomm Forum 2025 

(Adnkronos) – Nell’era del commercio unificato, le aziende non possono perdere l’occasione di giocare attivamente la partita del cambiamento. Di questo e molto altro si è parlato all’edizione 2025 del Netcomm Forum, la manifestazione punto di riferimento per il settore retail, dove quest’anno, per la prima volta, Shopify è Main sponsor. Per l’occasione, la piattaforma e-commerce ha proposto un programma ricco di insights, approfondimenti e best practice. Tra i contenuti targati Shopify, il keynote speech “Commercio Unificato: Il game changer per le aziende di qualsiasi dimensione nel B2B, nel retail e nel mercato globale”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)