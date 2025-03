Educazione finanziaria: italiani insufficienti, Alleanza assicurazioni rinnova il tour formativo per donne e giovani

(Adnkronos) – Secondo i dati dell’Edufin Index, l’osservatorio annuale di Alleanza Assicurazioni, gli italiani non raggiungono la sufficienza quando si parla di conoscenze e competenze finanziarie ed assicurative. Sulla scala da 1 a 100, dove 60 rappresenta la sufficienza, il livello di educazione finanziaria degli italiani si ferma a 56, ed è ancora più basso tra le donne e i giovani. Per promuovere una maggiore conoscenza dei temi finanziari tra queste categorie fragili, Alleanza Assicurazioni conferma anche per il 2025 il tour dell’educazione finanziaria, le cui 14 tappe, oltre a coinvolgere le donne, toccheranno anche le scuole. Di questo e dell’importanza delle competenze finanziarie ed assicurative per una maggiore equità sociale e autonomia si è parlato all’evento ‘Donne, autonomia finanziaria e autodeterminazione: un binomio necessario’, svoltosi a Palazzo Marino a Milano. Durante l’incontro, inoltre, la rettrice dell’università degli studi di Milano-Bicocca e presidente Crui, Giovanna Iannantuoni, è stata insignita del riconoscimento delle “Grandi Guglie della Grande Milano”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)