Eni Award, Basso: “E’ un cambio di marcia passiamo da start up a company”

(Adnkronos) – "HBI ha sviluppato una tecnologia che consente il recupero di acqua, energie rinnovabili e nutrienti utilizzabili come fertilizzanti rinnovabili e sostenibili a partire dai fanghi di depurazione. Il concetto da cui siamo partiti è quello del sacchetto nero dell'immondizia, quindi una raccolta differenziata di molecole che sono contenute all'interno di questa risorsa chiamata fango. Questo premio significa per noi un cambio di marcia. Passiamo da start-up a company vera e propria. Quindi qui rinnoviamo il nostro impegno a individuare una soluzione, a promuoverla che sia sostenibile, circolare e duratura nel medio-lungo periodo". Così Daniele Basso della HBI – Human Based Innovation, startup di Bolzano che ha vinto il Premio "Eni Joule for Entrepreneurship" parlando a margine della cerimonia di premiazione che si è svolta al Palazzo del Quirinale.