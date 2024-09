Famiglia e solidarietà: crescono in Italia i lasciti solidali

(Adnkronos) – La famiglia in cima alla scala dei valori degli italiani, come emerge dall’indagine “Valori, donazioni e lasciti solidali” condotta da Walden Lab-Eumetra per il Comitato Testamento Solidale, impegnato da oltre un decennio nel coinvolgimento del mondo del Non Profit in importanti attività di studio del settore, di informazione e di sensibilizzazione. Secondo lo studio, presentato presso la Camera dei Deputati, in occasione della Giornata Internazionale del lascito solidale, il 75% degli italiani ritiene che la famiglia sia la principale promotrice dei valori, mentre il Terzo Settore gode di grande fiducia per il suo impegno nella costruzione di una società migliore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)