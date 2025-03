Farmaceutica: le Fab 13 italiane trainano l’economia del Paese

(Adnkronos) – Le Fab 13, le storiche multinazionali a capitale italiano del Made in Italy farmaceutico, rappresentano un motore fondamentale nel panorama economico dello Stivale. Lo mettono in luce i dati contenuti nel rapporto di Fondazione Edison sulle 13 aziende farmaceutiche che hanno ‘testa e cuore in Italia’, presentato oggi presso la sede di Fondazione Edison a Milano. Parte di Farmindustria, le Fab 13 hanno ottenuto ricavi per 16,8 miliardi di euro nel solo 2023, in crescita del +12% rispetto all’anno precedente. Di questi, circa 4 miliardi provengono dal mercato domestico (24%) e per 12,8 miliardi dal mercato estero (76%). —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)