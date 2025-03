Farmaceutica: Pecchioli, ‘Lilly importante nel nostro territorio per occupazione e innovazione’

(Adnkronos) – “Come amministrazione comunale di Sesto Ferentino siamo assolutamente consci dell’importanza che Lilly ha da anni nel nostro territorio in termini di occupazione, in termini di innovazione, in termini di industria. Chiaramente è un partner per noi fondamentale e siamo molto contenti di poter portare la nostra voce anche all’interno di questi contesti e di questo convegno nel quale si elabora anche una politica strategica che ha un respiro più ampio di quello del nostro territorio.” Così Claudia Pecchioli vice sindaco di Sesto Fiorentino ospite oggi al primo appuntamento di ‘Future Callin’ organizzato dal Comitato Public Affairs di AmCham nella sede di Lilly Italia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)