Farmaci: Gigliuto (Istituto Piepoli), ‘italiani vorrebbero donare il plasma ma solo 2 italiani su Video News 15 Maggio 2026 14:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Farmaci, Carugi (Farmindustria): ‘dipendenza da plasma estero resta nodo critico della filiera’ Video News Farmaci: Aceti (Salutequità), ‘i pazienti non possono temere carenze di plasmaderivati’ Video News Ambiente: Verri (Comune di Milano), ‘fondamentale insegnare ai giovani la cura del territorio fin Video News Ambiente: Maestri (3 Elle Ets), ‘Cinema strumento potentissimo, rende i giovani protagonisti’ Video News Ambiente: Mantovani (Comune di Milano), ‘lavorando insieme e in modo non convenzionale, si impara Video News Farmaci, indagine: plasma fondamentale per 95% italiani ma solo 2 su 10 sanno cosa sia Video News Made in Italy: Giansanti (Confagricoltura), ‘rafforzare le filiere produttive strategiche per il Video News Economia, Urso: Italia sempre più attrattiva per investimenti esteri, crescita trainata da spazio e Video News BeGreat a Montecarlo: lo sport come ecosistema di talento e responsabilità Video News Economia, La Russa: “Segnali di fiducia, il peggio può essere alle spalle” Video News Arca Blue Leaders: al Plemmirio un’azione concreta contro le reti fantasma Video News Turismo, Mazzi: “Italia prima potenza culturale al mondo, strategica partnership con gli Emirati Carica altri Firenze foschia enter location 12.5 ° C 13.5 ° 11.5 ° 82 % 1.5kmh 75 % Ven 15 ° Sab 18 ° Dom 22 ° Lun 22 ° Mar 21 ° Ultimi articoli Lavoro Aer Lingus compie 90 anni, nuove rotte e Dublino sempre più hub strategico verso il Nord America Primo Piano Quattro alluvioni e un terremoto in due anni, Marradi traccia un bilancio della ricostruzione Primo Piano Neve fuori stagione sull’Appennino Pistoiese e in Lunigiana Salute e Benessere Farmaceutica, Innocenti (Chiesi): “Aria pulita e prevenzione, dai giovani passa il futuro” Salute e Benessere Ambiente, Mantovani (Comune Milano): “Per i giovani è un diritto e una responsabilità” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Farmaci, Carugi (Farmindustria): ‘dipendenza da plasma estero resta nodo critico della filiera’ Video News Farmaci: Aceti (Salutequità), ‘i pazienti non possono temere carenze di plasmaderivati’ Video News Ambiente: Verri (Comune di Milano), ‘fondamentale insegnare ai giovani la cura del territorio fin Video news Video News Farmaci, Carugi (Farmindustria): ‘dipendenza da plasma estero resta nodo critico della filiera’ Video News Farmaci: Aceti (Salutequità), ‘i pazienti non possono temere carenze di plasmaderivati’ Video News Ambiente: Verri (Comune di Milano), ‘fondamentale insegnare ai giovani la cura del territorio fin