Farmaci: Villa (Lilly Italy), ‘Azienda da oltre 100 anni protagonista contro IL diabete’

(Adnkronos) – “Da oltre 100 anni Lilly è protagonistra nella lotta contro il diabete. Oggi, questo impegno si rinnova con tirzepatide, una terapia innovativa per il diabete di tipo 2, frutto di decenni di ricerca metabolica accessibile ai pazienti presso tutte le farmacie aperte al pubblico, dietro prescrizione del medico di Medicina generale e dello specialista. Tirzepatide è il primo di una nuova classe di farmaci, un doppio agonista recettoriale di Gip e GlP-1 che agisce non solo sul controllo dell’emoglobina glicata, ma anche sul peso con un effetto potenziato. Un prodotto completamente made in Italy. Siamo orgogliosi di produrlo nel nostro stabilimento di Sesto Fiorentino attraverso anche un ampliamento che ha garantito un investimento in Italia di circa un miliardo di euro, un prodotto che viene esportato in oltre 70 Paesi al mondo”. Lo ha detto Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access Lilly Italy Hub, nel suo intervento – oggi a Roma – alla conferenza stampa ‘Diabete di tipo 2: investire in salute, tra accesso all’innovazione ed efficienza del Ssn, è la sfida per il futuro’, promossa da Lilly per annunciare la rimborsabilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di tirzepadite. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)