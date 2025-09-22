23.8 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Fashion and Talents: la VII edizione in una delle piazze più suggestive di Roma

(Adnkronos) – Una delle piazze più suggestive di Roma, Piazza di Spagna, si è trasformata in una passerella a cielo aperto per la VII edizione di Fashion and Talents, organizzata da Accademia del Lusso e Università eCampus, che celebra il Progetto Brand della stessa Accademia, dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare e rivisitare il concetto di Made in Italy in un percorso didattico d’eccellenza reinterpretando l’heritage di tre iconici marchi italiani: Giuliano Fujiwara, No Limits e Romeo Gigli. A sfilare anche i lavori creativi di giovani stilisti provenienti dall’università Harper College a Chicago, l’Associazione dei Fashion Designer del Distretto di Linping in Cina ed è stato trattato anche l’importante tema dell’inclusione con la presentazione dell’Associazione no profit “Modelli si Nasce”, nata dall’iniziativa di genitori di ragazzi autistici con l’obiettivo di offrire loro opportunità professionali concrete nel mondo della moda e della comunicazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

