Fava (Inps): “Consapevolezza previdenziale importante fin da giovani”

"Vogliamo sensibilizzare i giovani e portarli a bordo con noi, in un percorso che li renda coscienti dell'importanza del salvadanaio che hanno in Inps e che sarà loro garantito in futuro" così il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, al Meeting di Rimini dove l'Istituto ha presentato i contenuti del 'Progetto Giovani' che partirà ad ottobre con l'obiettivo di avvicinare la platea dei giovani nella fascia d'età 18-34 anni al mondo della previdenza.