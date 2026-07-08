Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili” Video News 8 Luglio 2026 11:32 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Trump ‘boccia’ le sneaker di Rama al vertice Nato – Video Video News Argentina, rimonta super contro l’Egitto e il telecronista impazzisce – Video Video News Commercio, Benifei (Pd): “Accordo Ue-Messico utile per Made in Italy e diversificazione mercati” Video News Ue-Marocco, Borchia (Lega): “Aiutiamoli a casa loro non sia slogan: con PRIMA più sviluppo nel Video News Commercio, Vivaldini (FdI): “Accordo Ue-Messico strategico, tutela Made in Italy e diritti Video News Europa, Procaccini (Ecr): “Sala intitolata a San Benedetto, vittoria politica per riportare le Video News Rai, Graziano ad AdnTalks: “Da presidenti Camere risposta burocratica, Vigilanza bloccata da 2 anni” Video News Rotocalco n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News Italia economia n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News Prometeo tv n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News Salute: Olesen (Novo Nordisk), ‘obesità per 6 milioni di italiani, alti tassi tra i piccoli’ Video News Salute: obesità in aumento in Italia, picco tra le giovani donne Carica altri Firenze nubi sparse enter location 30.5 ° C 31.2 ° 29.3 ° 54 % 2.2kmh 36 % Mer 32 ° Gio 34 ° Ven 38 ° Sab 38 ° Dom 38 ° Ultimi articoli Lavoro Federmanager, la parità sempre più integrata entra nelle strategie industriali Sport nazionale Norvegia, allarme verso l’Inghilterra: virus intestinale ai Mondiali Sport nazionale Argentina, rimonta super contro l’Egitto e il telecronista impazzisce Salute e Benessere Tumori: ‘7 genitori su 10 soli durante cure dei figli’: Peter Pan Odv mette al centro la famiglia Primo Piano Finto carabiniere in azione a Lucca: arrivano i militari veri e lo arrestano SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Trump ‘boccia’ le sneaker di Rama al vertice Nato – Video Video News Argentina, rimonta super contro l’Egitto e il telecronista impazzisce – Video Video News Commercio, Benifei (Pd): “Accordo Ue-Messico utile per Made in Italy e diversificazione mercati” Video news Video News Trump ‘boccia’ le sneaker di Rama al vertice Nato – Video Video News Argentina, rimonta super contro l’Egitto e il telecronista impazzisce – Video Video News Commercio, Benifei (Pd): “Accordo Ue-Messico utile per Made in Italy e diversificazione mercati”