Fisco, Albano (EY): “Interventi a costo zero che hanno innovato sistema”

(Adnkronos) – “La riforma tributaria è imponente e molto ambiziosa, che ha dovuto far conto, però, con un obiettivo sfidante: una riforma a saldoi zero. E’ una riforma intervenuta sui principi del sistema, più che su specifiche fattispecie”. Alcuni degli interventi più significativi sono: “quelli tra il rapporto fisco e contribuente, il contenzioso tributario, l’intervento sullo statuto dei diritti del contribuente e le sanzioni tributarie. Sono tutti interventi a costo zero, che hanno innovato profondamente il nostro sistema”. A dirlo Giacomo Albano, Partner Business Tax Services, EY Studio Legale Tributario, all’incontro ‘EY Tax Update 2025 – Riforma fiscale: sfide e opportunità per le imprese’. Durante i lavori si è discusso della finalità e dello stato della riforma tributaria, dei cambiamenti nel rapporto tra fisco e contribuente, della Riforma IVA, della Riforma doganale, delle verifiche fiscali sulla fiscalità domestica e internazionale e delle implicazioni fiscali delle operazioni straordinarie. Sono stati inoltre presi in analisi i recenti sviluppi della politica fiscale degli Stati Uniti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)