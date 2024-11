Forum Space&Blue, senatrice Petrucci: “Il mare è il punto di unione tra continenti diversi”

(Adnkronos) – “Abbiamo deciso di formare un intergruppo per far sapere a tutti quanto sia importante l’economia del mare che oggi viene visto come un punto di unione tra continenti diversi. L’Italia è il fulcro di questa unione”. Lo afferma Simona Petrucci, senatrice e presidente della commissione donne APUpM, in merito all’inter gruppo parlamentare per l’economia del mare in occasione della seconda edizione del Forum Space&Blue, in svolgimento a Roma. L’evento mette in luce la rilevanza strategica dell’Economia dello Spazio e dell’Economia del Mare e come la loro integrazione, combinata con l’adozione di tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale e il Digital Twin, possa generare nuove opportunità economiche, creare valore aggiunto per il Sistema Paese e rafforzare il posizionamento dell’Italia come leader globale nelle economie del futuro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)