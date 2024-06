Frassinetti (Mim): “Incentivare la presenza dei veterinari che sappiano spiegare ai bambini come intrattenere rapporti con animali”

(Adnkronos) – "Noi innanzitutto abbiamo inserito nelle linee guida dell'educazione civica il rispetto per gli animali, per l'ecosistema, per l'ambiente in generale. Anche l'iniziativa di oggi va in questa direzione, cioè nel cercare di incentivare la presenza dei veterinari che sappiano spiegare ai bambini, già dalla scuola dell'infanzia o dalla primaria, come intrattenere i rapporti con gli animali”. Lo ha detto Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al ministero dell’Istruzione e del Merito partecipando alla presentazione dell’attività svolta nelle scuole in 10 anni dal Gruppo di studio e didattica dell’Anmvi, l’Associazione nazionale del medici veterinari italiani. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)