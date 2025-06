Garlasco, cosa cercano i Ris nella villetta dell’omicidio – Video

(Adnkronos) – L’ispezione di oggi – eseguita da Andrea Berti esperto del Ris che ha risolto il delitto dell’Olgiata e dai carabinieri di Milano – “è stata finalizzata per cercare di posizionare precisamente le tracce ematiche rinvenute nel 2007 sui muri e sul pavimento con le impronte trovate” nella villetta di Garlasco dove è stata uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Lo afferma Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio indagato nella nuova indagine sul delitto di quasi 18 anni fa. Una riapertura dopo cinque processi e la sentenza definitiva del 2015 con cui è stato condannato a 16 anni l’allora fidanzato Alberto Stasi. Gli esperti, spiega l’avvocata, “hanno parlato di una triangolazione: le tracce erano già state esaminate e ora questo accertamento serve a capire la distanza (in centimetri) tra l’una e l’altra, per poi ricostruire con le nuove tecniche digitali una mappa 3d della casa diventata la scena del crimine”. Le nuove verifiche – si sono concluse oggi dopo quasi 7 ore e si sono concentrate al piano terra della villetta – hanno visto l’impiego anche di un drone per fotografare la casa dall’alto e ricostruire con precisione ogni spazio. Si tratta di un accertamento ripetibile – presente come persona di fiducia solo il dattiloscopista della famiglia Poggi – che si dovrà poi confrontare con le perizie – proprio su come si è mosso l’assassino nella villetta – che hanno portato alla condanna definitiva di Stasi. “È un accertamento che per noi non cambia niente. Noi abbiamo saputo di questa cosa nel weekend e come dice l’avvocato Lovati (altro difensore di Sempio, ndr) ci sono tante stranezze e sono venuta a controllare” conclude la legale Taccia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)