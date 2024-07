Ghirlanda (Andi): “Corso Ucbm garantisce formazione teorica e manuale”

(Adnkronos) – “Il futuro dell’odontoiatria in Italia è un futuro roseo. Come sindacato siamo assolutamente convinti che dalle università devono arrivare risposte molto importanti perché, soprattutto oggi che si parla di laurea abilitante, il futuro professionista deve assumere tutte le capacità teoriche e manuali che solo le università possono essere in grado di poter garantire”. Lo ha detto Carlo Ghirlanda, presidente dell’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) in occasione dell’evento ‘Odontoiatria e protesi dentaria: quali competenze e professionalità oggi e domani?’ Che si è svolto nell’Ateneo della Capitale. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)