21 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giornata Sla 2025, Aisla ‘Coloriamo l’Italia di verde, un abbraccio per 6mila pazienti’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – In occasione della XVIII Giornata nazionale Sla, l’Italia si è colorata di verde: palazzi istituzionali, monumenti e fontane dello Stivale si illuminano come un abbraccio simbolico alle oltre 6mila persone, e le loro famiglie, che convivono con la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), una malattia rara neurodegenerativa. Per celebrare questo giorno e sensibilizzare la cittadinanza Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica ha lanciato la sua più vasta campagna di sensibilizzazione ‘Coloriamo l’Italia di verde’ che si è conclusa il 21 settembre. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
21 ° C
21.7 °
18.7 °
80 %
4.5kmh
75 %
Lun
23 °
Mar
24 °
Mer
24 °
Gio
21 °
Ven
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)carabinieri (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (9)Serie C (9)santi del giorno (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati