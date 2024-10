Giornate FAI, Groupama partner dell’iniziativa all’insegna della sostenibilità

(Adnkronos) – Il 12 e 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano. Saranno 700 in tutta Italia i luoghi che apriranno al pubblico. Tra i partner dell’iniziativa c’è la compagnia assicurativa Groupama che per il secondo anno consecutivo, prosegue il suo percorso a fianco del FAI. La rinnovata collaborazione si aggiunge al più lungo e ampio percorso che l’azienda ha intrapreso sul fronte della sostenibilità. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)