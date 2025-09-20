32.4 C
Giovani: Lobuono (La Giovane Roma): ‘premiamo i giovani che fanno la differenza’

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Raccontiamo le storie di 30 ragazzi e 30 ragazzi che ogni giorno stanno cambiando il nostro Paese. Sono giovani deputati, consiglieri regionali, sindaci, assessori e fanno la differenza”. Così Federico Lobuono, presidente de “La Giovane Roma” alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ presso la sede dell’Università degli studi Link di Roma di Via del Casale di San Pio V e promossa dall’associazione da lui presieduta in collaborazione col magazine “Politica”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

